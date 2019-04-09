Карякин занял третье место на мемориале Гашимова

Российский шахматист Сергей Карякин стал третьим на мемориале Вугара Гашимова, который проходил в Шамкире (Азербайджан).

Сегодня, 9 апреля, Карякин в партии заключительного, девятого тура чёрными фигурами разошёлся миром с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Другой российский гроссмейстер Александр Грищук проиграл победителю турнира норвежцу Магнусу Карлсену.

По итогам девяти туров Карлсен набрал семь очков. Далее в общем зачёте расположились китаец Динь Лижэнь и Карякин, набравшие по пять баллов, однако по дополнительным показателям россиянин находится ниже.

Карлсен, являющийся действующим чемпионом мира, выиграл мемориал Гашимова в четвёртый раз. Ранее он побеждал в 2014, 2015 и 2018 годах.