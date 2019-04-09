Рылов выиграл 100-метровку на спине на чемпионате России по плаванию

На чемпионате России по плаванию в Москве Евгений Рылов одержал победу на спине на дистанции 100 м. Он показал время — 52,84 секунды.

Вторым стал Климент Колесников (53,03). Бронзовую награду завоевал Григорий Тарасевич (53,29). Четвёртое место занял Марк Николаев (53,83).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), который пройдёт с 12 по 28 июля. Рылов, Колесников, Тарасевич и Николаев выполнили нормативы для отбора в сборную России. Для этой дисциплины он составляет 53,85 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва

Мужчины. Плавание на спине. 100 м



1. Евгений Рылов — 52,84

2. Климент Колесников — 53,03

3. Григорий Тарасевич — 53,29

4. Марк Николаев — 53,83.