Каменева — чемпионка России по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем

Пловчиха Мария Каменева победила на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате России, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве. В финале она показала время 53,80 секунды.

Второе место в активе Вероники Андрусенко (54,89). Бронзовую награду завоевала Арина Опёнышева (55,11).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Из всех финалисток только Каменевой удалось выполнить норматив для отбора в сборную России. Для данной дисциплины он составляет 54,38 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва

Женщины. Вольный стиль. 100 м



1. Мария Каменева — 53,80

2. Вероника Андрусенко — 54,89

3. Арина Опёнышева — 55,11

