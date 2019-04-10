Бижоев стал бронзовым призёром чемпионата Европы

Российский спортсмен Тимур Бижоев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе.

В поединке за третье место в весовой категории до 74 кг Бижоев победил Хаджимурада Гаджиева (Азербайджан) — 6:4. Золото завоевал итальянец Франк Чамисо Маркес, который в финале нанёс поражение Зелимхану Хаджиеву из Франции — 8:0. Вторая бронзовая награда досталась грузину Автандилу Кентчадзе.

Медаль Бижоева стала седьмой для сборной России на соревнованиях в Бухаресте. Ранее серебряными призёрами стали Ахмед Гаджимагомедов (весовая категория до 79 кг) и Муслим Садулаев (до 57 кг). Бронзовые медали на счету Начына Куулара (до 65 кг) и Магомедрасула Газимагомедова (до 70 кг). Золото завоевали Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Владислав Валиев (до 86 кг).