Липатова: в финале ЧЕ по борьбе я провести атаку не смогла

Российская спортсменка Светлана Липатова прокомментировала завоевание серебряной медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Бухаресте (Румыния). В финале соревнований в весовой категории до 59 кг она уступила болгарке Биляне Дудовой — 0:3.

«В финальном поединке каждый спортсмен хочет победить. У меня уже была серебряная медаль Евроигр и бронза в прошлом году, естественно я настраивалась выиграть золото. Сейчас сложно сказать чего не хватило. Опыта борьбы у меня достаточно, волнения не было, просто спортивный мандраж, который является необходимым спутником перед выходом на ковёр.

С этой девочкой я боролась впервые. Скорее всего, недоработала тактически, не смогла взять баллы. Я старалась контролировать поединок, невозможно атаковать не думая, ведь соперник ждёт твою ошибку. Но в итоге провести атаку так и не смогла. Что случилось, то случилось. Нужно продолжать работать и теперь готовиться к чемпионату мира", — цитирует Липатову официальный сайт ФСБР.

Бронзовые награды достались турчанке Элиф Ешильырмак и азербайджанке Эльмире Гамбаровой.