Липатова завоевала серебро на чемпионате Европы по борьбе

Российская спортсменка Светлана Липатова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 килограммов на чемпионате Европы по спортивной борьбе.

Липатова в финальном поединке уступила болгарке Биляне Дудовой — 0:3. Бронзовые награды достались турчанке Элиф Ешильырмак и азербайджанке Эльмире Гамбаровой.

Серебро Липатовой стало девятой медалью для сборной России на чемпионате Европы. Золото взяли борцы вольного стиля Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Владислав Валиев (до 86 кг).



Липатова является серебряным призёром Кубка мира 2014 года. На прошлогоднем чемпионате Европы в Каспийске она завоевала бронзу. В её активе также серебро Европейских игр — 2015.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит 8–14 апреля.