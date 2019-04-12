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Борцы Марянян, Кабалоев и Власов пробились в полуфинал чемпионата Европы

Борцы Марянян, Кабалоев и Власов пробились в полуфинал чемпионата Европы
Другие / Борьба

Российские борцы греко-римского стиля Степан Марянян, Виталий Кабалоев и Роман Власов вышли в полуфинал чемпионата Европы—2019, который проводится в Бухаресте (Румыния).

В четвертьфинальной схватке категории до 63 кг Марянян с разгромным счётом победил Юстаса Петравичуса из Литвы – 10:0.

Виталий Кабалоев, выступающий в категории до 55 кг, оказался сильнее Владислава Коростелова с Украины – 8:0.

Роман Власов в схватке 1/4 финала категории до 77 кг оказался сильнее представителя Сербии Виктора Немеша – 5:3

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 Давит Чакветадзе не сумел выйти в 1/4 финала чемпионата Европы, уступив представителю Азербайджана Исламу Аббасову со счётом 1:2.

Борцы Марянян, Кабалоев и Власов пробились в 1/4 финала чемпионата Европы
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