Кузнецова и Колесникова-Морозова — бронзовые призёры ЧЕ по спортивной борьбе

Россиянки завоевали две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в Бухаресте (Румыния).

В весовой категории до 65 кг Мария Кузнецова в схватке за третье место нанесла сокрушительное поражение Асли Демир из Турции — 14:3. Вторую бронзу завоевала финка Петра Олли. А чемпионкой Европы стала Элис Манолова из Азербайджана, в решающем поединке одолевшая румынку Кристу Инче – 6:4.

В категории до 72 кг Татьяна Колесникова-Морозова в схватке за бронзу нанесла поражение румынке Александре Анхель со счётом 5:4. В финале украинка Алина Бережная одержала победу на туше над немкой Анной Шепп.

Ранее единственное золото сборной России в женской борьбе завоевала Стальвира Оршуш (до 53 кг), а Светлана Липатова стала серебряным призёром.