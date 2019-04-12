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Россиянин Деулин занял второе место на этапе КМ по скалолазанию в Москве

Россиянин Деулин занял второе место на этапе КМ по скалолазанию в Москве
Другие / Прочие виды спорта

На этапе Кубка мира по скалолазанию, который проходит в Москве, российский спортсмен Владислав Деулин стал вторым в дисциплине «скорость».

Победу одержал представитель Франции Басса Мавем. Призовую тройку замкнул Аспар Джейлоло из Индонезии.

У женщин россиянка Юлия Каплина показала третий результат. Первой стала китаянка Ю-Линг Сонг. Серебро досталось француженке Анук Жубер.

Соревнования начались 12 апреля. В турнире принимают участие 467 спортсменов из 39 стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки.

Скалолазание. Кубок мира. Москва
Мужчины. Дисциплина «скорость»

1. Басса Мавем (Франция)
2. Владислав Деулин (Россия)
3. Аспар Джейлоло (Индонезия)

Женщины

1. Ю-Линг Сонг (Китай)
2. Анук Жубер (Франция)
3. Юлия Каплина (Россия)

В Москве пройдёт Кубок мира — 2019 по скалолазанию
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