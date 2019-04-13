Чепик: на ЧР были сюрпризы от юных пловцов, пытавшихся «подвинуть» взрослых

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик подвёл итоги чемпионата страны, который был отборочным стартом к чемпионату мира в Кванджу (Южная Корея).

«Чемпионат России получился неординарным, неоднозначным, были хорошие выступления, но были и провалы. Провалы — в женском плавании на 200 метров вольным стилем. Поэтому будем делать «простартовку» в финале Кубка России. Он пройдет в Обнинске 27-29 июня. Там сделаем добор в эстафету 4х200 метров вольным стилем. «Железно» в команду попали два человека — Вероника Андрусенко и Анна Егорова. Остальных будем готовить и смотреть.

Были приятные сюрпризы от юных спортсменов, которые пытались «подвинуть» взрослых. Чикуновой всего 14 лет. Она должна на юношеских стартах взять свои медали, а взрослый чемпионат мира может её сломать. Приехать из Кванджу неудачником неправильно. Чикунову нужно сохранить. Если это были не разовые результаты, она ещё проявит себя.

Васькина постарше, и она уже готова выступить во взрослом составе сборной. Мы её привлечем на чемпионате мира. Она прошла больше международных соревнований, выиграла юношеские Олимпийские игры. Она более устойчива морально и по технике плавания», — приводит слова Чепика «Российская газета».

Евгения Чикунова и Дарья Васькина опередили многолетних лидеров сборной Юлию Ефимову и Анастасию Фесикову на дистанциях 200 м брассом, 50 и 100 м на спине соответственно.