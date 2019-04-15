Когуашвили: перед ЧЕ думал, что у нас каждый будет в финале бороться

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили подвёл итоги выступления подопечных на чемпионате Европы в Бухаресте. На счету россиян 5 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

Золотые медали выиграли Виталий Кабалоев (до 55 кг), Степан Марянян (до 63 кг), Абуязид Манцигов (до 72 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Роман Власов (до 77 кг), серебро у Сергея Емелина (до 60 кг), бронзовые медали завоевали Артём Сурков (до 67 кг), Александр Комаров (до 82 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг).

«Сборная команда на чемпионате Европы показала выдающийся результат, хотя могло бы быть и лучше. После чемпионата ребята собрались, подарили мне кубок, который нам вручили за общекомандную победу и посвятили выступление мне — накануне моего 50-летнего юбилея. Не люблю отмечать дни рождения, но для меня победы наших ребят — лучший подарок. Цикл для нас начинался очень тяжело, мы всегда где-то что-то не добирали, но сегодняшний результат — это не случайность, это результат нашей работы. Мы будем держать эту планку, ниже опускаться не будем.

Не все в нашей команде подошли к чемпионату в лучшей форме — наша подготовка построена таким образом, чтобы лидеры команды вышли на пик к чемпионату мира в Казахстане, где будут разыгрываться олимпийские лицензии. Сергей Семёнов перед стартом заболел. Знаете, весной в это время он постоянно болеет — вспомните, он две Европы пропустил. И сейчас мы думали его не брать. Но в итоге взяли, и его бронза — для меня как золото. Сергей — наш лидер. И на чемпионате мира он будет в лучшей форме.

Давиту Чакветадзе не хватает стабильности. Он уступил в ровных встречах. Причин много. Будем делать разбор полётов, он по-прежнему молодой и перспективный спортсмен.



Артём Сурков немного сдал лидирующие позиции, но в этом нет ничего страшного. То, что он взял медаль, — это отлично. У нас плотная скамейка запасных, но Артём — лидер. И у него ещё всё впереди. Вообще, команда у нас здесь выступала великолепная. Отдельно хочется сказать про Сашу Комарова — ему 19 лет, но уже сейчас можно констатировать, что он наша восходящая звезда. Очень разочаровало поражение Сергея Емелина — в этом весе мы недобрали, хотя и схватку сломали. Перед Европой вообще думал — у нас каждый будет бороться в финале! Но, как говорится, так не бывает", — цитирует Когуашвили официальный сайт ФСБР.