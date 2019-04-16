Борец Евлоев: видел, что перед моим финалом на ЧЕ была какая-то шумиха

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев прокомментировал победу на чемпионате Европы в Бухаресте в весовой категории до 97 кг. В финале он одолел Кирилла Милова из Болгарии.

«Как готовились, так и выступили. Раньше, вроде бы, я тоже неплохо боролся в партере, но соглашусь, что удалось немного прибавить. Мы столько работаем над партером, что у любого борца нашей команды в этом должно быть железное преимущество. Я не ощущаю, что произошли какие-то изменения после того, как я стал чемпионом мира. Говорят, позже всё это пойму.

В Бухаресте всё было на самом высоком уровне. Я видел, что перед моим финалом была какая-то шумиха — оказывается, обсуждали, что символично в 50-летний юбилей нашего тренера выиграть пять золотых медалей чемпионата Европы. Но это только этап подготовки к чемпионату мира. А победу я бы хотел посвятить именно главному тренеру Гоги Когуашвили", — цитирует Евлоева официальный сайт ФСБР.