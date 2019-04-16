Власов — о футболистах: как человек, у которого скоро матч, пошёл и загулял?

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе россиянин Роман Власов прокомментировал тот факт, что в последнее время в скандальные ситуации всё чаще попадают футболисты — Павел Мамаев, Александр Кокорин, Денис Глушаков, Аяз Гулиев.

«Есть определённые виды спорта, в которых такие случаи в принципе не происходят. Я думаю, что у борьбы хорошая репутация, и у нас не было таких инцидентов, как в футболе, например. Это вопрос среды, в которой формируется человек. Почему кто-то позволяет себе ходить по ночным клубам и совершать такие недостойные действия?

Думаю, что это зависит от окружения, от тех людей, на которых ты равняешься. Видимо, рядом не хватает достойных людей или их избаловали деньги. Мы с этим просто не сталкиваемся, нас воспитывают по-другому. И у нас не было даже соблазна, например, посетить ночной клуб – мы знали, что это потом обязательно выльется в проблемы на соревнованиях. И то, что вы говорите о каких-то стереотипах по отношению ко всем спортсменам, на нас это не распространяется.

Безусловно, ты задаёшься вопросом: как человек, у которого скоро матч, пошёл и загулял, а потом у него получается ещё и играть? Мне кажется, что это сказывается и такому человеку трудно будет добиться высоких результатов. Дисциплина – мать любой победы. Это во всём", — цитирует Власова «Р-Спорт».