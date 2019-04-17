Лыжница Андерссон: нелегко было справиться с разочарованием после ЧМ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира 2019 года шведская лыжница Эбба Андерссон оценила выступление в завершившемся сезоне. Перед чемпионатом мира в Зеефельде она заболела, но смогла всё же завоевать золото в эстафете.

«Чемпионат мира был моей большой целью, но, к сожалению, мало что получилось. Мне было нелегко справиться с разочарованием, но я горжусь тем, как провела концовку Кубка мира.

С ноября по апрель я выступала здорово. Просто невероятно, что мне удалось столь долго держаться на высоком уровне. В сборной Швеции большая конкуренция. В частности, сложно попасть в состав участниц спринта. У меня даже не было возможности показать, на что я способна в спринте. В следующем сезоне я буду над этим работать", — цитирует Андерссон Expressen.

В общем зачёте Кубка мира 21-летняя спортсменка стала седьмой.