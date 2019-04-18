Кулижников: отстранили человек 200 за мельдоний, облили говном. Где извинения?

Трёхкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях конькобежец Павел Кулижников отметил, что, после того как российских спортсменов не допустили на Олимпийские игры в Пхёнчхане, а затем сняли отстранение, организаторам стоило бы извиниться.



«С милдронатом нас сначала дисквалифицировали человек 200, наверное. А потом поняли, что он какое-то время не выводится. И никто даже не извинился. Просто сняли отстранение. Где извинения за то, что нервы потрепали? Что вы, а не мы были неправы? Просто сняли отстранение. На нас потом смотрели косо, грубо говоря, облили говном. И с Олимпиадой так же — Игры прошли, и всем стало плевать.



Не знаю, что за люди принимают эти решения. Доклады, Родченков год о нём не вспоминал, вот сейчас вспомнил — что он там наговорил? Правду или неправду? Не знаешь, что же на самом деле было. Но это не мое дело, мое дело бегать. А правда это или нет, знает только Бог.



На самом деле интересная ситуация: отбирают, возвращают медали через 10 лет. Это унижение олимпийских идеалов. К чему это всё? Ну забирают медали. Класс. Я бы не отдал. Я никогда не думал, что такое в спорте бывает. Думал, буду просто бегать, а тут такое», — цитирует Кулижникова Sports.ru.

Кулижников: понимаю поехавших на ОИ под нейтральным флагом, смогли заработать