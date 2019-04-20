Российские регбистки проиграли Франции и сыграли вничью с Новой Зеландией

Начался четвёртый этап Мировой серии по регби-7, который проходит в Китакюсю (Япония). Женская сборная России в первом матче уступила Франции, а во второй встрече сыграла вничью с командой Новой Зеландии.

В матче с Францией россиянки занесли две попытки. Отличились Елена Здрокова и Байзат Хамидова.

В поединке с Новой Зеландией подопечные Андрея Кузина выигрывала со счётом 17:10, однако на последних секундах игры пропустила попытку с реализацией. Российские регбистки занесли три попытки. Отличились Анна Баранчук, Хамидова и Здрокова.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с Японией.

Регби-7. Мировая серия. Китакюсю, Япония. Четвёртый этап

Франция — Россия — 33:10 (14:10)

Новая Зеландия — Россия — 17:17 (5:5)