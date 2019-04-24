Российские кёрлингисты потерпели первое поражение на ЧМ среди смешанных пар

В Ставангере (Норвегия) продолжается чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар. Россияне Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин в матче пятого тура группового этапа уступили команде Испании со счётом 5:11.

Ранее россияне победили соперников из Косово (11:1), Греции (15:0), Латвии (7:4) и Польши (9:3).

В среду, 24 апреля, сборная России сыграет со Словенией, а 25 апреля — с командой США.

В соревнованиях принимают участие 48 сборных. По регламенту турнира, команды поделены на шесть групп (по восемь команд в каждой). По результатам группового этапа в плей-офф выйдут 16 команд. Далее пройдут 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.

Чемпионат мира в Норвегии завершится 27 апреля.