Свидлер проиграл Ароняну на шахматном турнире в Германии

Вчера, 23 апреля, состоялись партии четвёртого тура шахматного турнира Grenke Chess Classic, который проходит в Карлсруэ и Баден-Бадене (Германия). Единственный представитель России Пётр Свидлер проиграл Левону Ароняну из Армении.



Шахматы. Grenke Chess Classic. Карлсруэ и Баден-Баден. Германия. Четвёртый тур

Франциско Вальехо (Испания) – Вишванатан Ананд (Индия) – 0:1.

Фабиано Каруана (США) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 0,5:0,5.

Аркадий Найдич (Азербайджан) – Винсент Каймер (Германия) – 1:0.

Георг Майер (Германия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0:1.

Левон Аронян (Армения) – Пётр Свидлер (Россия) — 1:0.



Турнирное положение

1-2. Магнус Карлсен, Вишванатан Ананд – 3.

3-6. Пётр Свидлер, Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Левон Аронян – 2,5.

7. Аркадий Найдич – 2.

8-9. Франциско Вальехо, Георг Майер – 1.

10. Винсент Каймер – 0.