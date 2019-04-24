Ватерполисты московского «Динамо» обыграли венгерский ZF в Лиге чемпионов

В 13-й игре группового этапа Лиги чемпионов ватерполисты московского «Динамо» в родных стенах нанесли поражение венгерскому клубу ZF из Эгера со счётом 15:13 (5:1, 2:4, 4:3, 4:5). По 3 раза отличились Сергей Лисунов и Душко Пиетлович, по 2 мяча забили Николай Лазарев, Игорь Бычков и Дмитрий Холод.



Ранее встреча этих же соперников в Венгрии завершилась с небольшим преимуществом хозяев площадки — 12:10.

«Динамо», одержав побед в 13 матчах, занимает пятое место в группе А, в активе бело-голубых 18 очков.

Следующий матч «Динамо» также проведёт дома — 15 мая с венгерским «Ференцварошем».

Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины

Группа А. 13-я игра

«Динамо» (Москва) — ZF (Эгер) — 15:13 (5:1, 2:4, 4:3, 4:5).