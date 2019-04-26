«Ростов-Дон» разгромил «Звезду» в первом полуфинале ЧР по гандболу

Гандболистки команды «Ростов-Дон» в гостях разгромили звенигородскую «Звезду» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России со счётом 32:22. Самой результативной в составе ростовского клуба стала Анна Сень, забившая 7 мячей. 4 раза отличилась Лоис Аббинг. У «Звезды» 7 мячей на счету Натальи Никитиной.

Второй и, если потребуется, третий матчи серии до двух побед состоятся в Ростове-на-Дону30 апреля и 1 мая, так как «Ростов-Дон» выиграл предварительный этап соревнований, а «Звезда» заняла пятое место в турнирной таблице.

Ранее «Кубань» повела в полуфинальной серии с «Ладой», выиграв со счётом 29:27.

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Полуфинал. Первый матч

«Звезда» (Звенигород) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 22:32 (8:17).

Счёт в серии – 0-1.