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Команда Ковалёвой вышла в плей-офф турнира по кёрлингу в Канаде

Команда Ковалёвой вышла в плей-офф турнира по кёрлингу в Канаде
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Женская российская команда по кёрлингу во главе с Алиной Ковалёвой завоевала путёвку в плей-офф финального турнира категории «Большого шлема» — Champions Cup. Соревнования проходят в Канаде.

В игре за место в четвертьфинале команда Ковалёвой нанесла поражение американской команде (скип — Джейми Синклер) со счётом 9:6. В четвёрку также вошли Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева и Екатерина Кузьмина.

Следующий матч российские кёрлингистки проведут с канадской командой во главе с Керри Эйнарсон.

Команда Ковалёвой потерпела поражение в 4-м матче турнира по кёрлингу в Канаде
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