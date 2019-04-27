Команда Ковалёвой вышла в плей-офф турнира по кёрлингу в Канаде

Женская российская команда по кёрлингу во главе с Алиной Ковалёвой завоевала путёвку в плей-офф финального турнира категории «Большого шлема» — Champions Cup. Соревнования проходят в Канаде.

В игре за место в четвертьфинале команда Ковалёвой нанесла поражение американской команде (скип — Джейми Синклер) со счётом 9:6. В четвёрку также вошли Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева и Екатерина Кузьмина.

Следующий матч российские кёрлингистки проведут с канадской командой во главе с Керри Эйнарсон.