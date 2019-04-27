Тихонов: Старых и не должна быть в составе, Глазырина бы пригодилась в эстафете

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что считает не совсем обоснованным исключение из общей группы сборной России по биатлону Екатерины Глазыриной и Максима Цветкова и не видит причин, по которым там должна была оказаться Ирина Старых.

«Правильно, Старых и не должна быть в составе. По Цветкову я бы поставил вопрос, это можно было бы обсуждать. Глазырину я бы оставил для участия в отдельных дисциплинах, она бы пригодилась в эстафете. В списке есть те, кого бы я убрал, там есть спортсменки, которых возят уже много лет, а толку нет», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Глазырина в феврале вернулась в спорт после двухлетней дисквалификации за допинг. На чемпионате России спортсменка выиграла спринтерскую гонку.

Старых в прошедшем сезоне приняла участие в двух гонках на чемпионате мира, став 44-й в спринте и 45-й — в гонке преследования. На Кубке мира её лучшими результатами стали два восьмых места.



Чемпион мира — 2017 в эстафете Цветков в начале минувшего сезона не сумел отобраться в основной состав сборной России.