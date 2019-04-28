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Команда Ковалёвой проиграла в четвертьфинале турнира по кёрлингу в Канаде

Команда Ковалёвой проиграла в четвертьфинале турнира по кёрлингу в Канаде
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Женская российская команда по кёрлингу во главе с Алиной Ковалёвой в матче 1/4 финала турнира категории «Большого шлема» — Champions Cup со счётом 6:8 уступила команде из Канады со скипом Керри Эйнарсон.

В четвёрку также вошли Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.

Напомним, в игре за место в четвертьфинале команда Ковалёвой нанесла поражение американской команде (скип — Джейми Синклер) со счётом 9:6.

Ранее борьбу на турнире завершила команда Влады Румянцевой, за которую выступали Дарья Морозова, Ирина Рязанова и Вера Тюлякова.

Соревнования проходят в Канаде.

Команда Ковалёвой вышла в плей-офф турнира по кёрлингу в Канаде
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