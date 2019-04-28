Команда Ковалёвой проиграла в четвертьфинале турнира по кёрлингу в Канаде

Женская российская команда по кёрлингу во главе с Алиной Ковалёвой в матче 1/4 финала турнира категории «Большого шлема» — Champions Cup со счётом 6:8 уступила команде из Канады со скипом Керри Эйнарсон.
В четвёрку также вошли Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.
Напомним, в игре за место в четвертьфинале команда Ковалёвой нанесла поражение американской команде (скип — Джейми Синклер) со счётом 9:6.
Ранее борьбу на турнире завершила команда Влады Румянцевой, за которую выступали Дарья Морозова, Ирина Рязанова и Вера Тюлякова.
Соревнования проходят в Канаде.
Команда Ковалёвой вышла в плей-офф турнира по кёрлингу в Канаде