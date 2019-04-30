Мартин: главные подарки — это победы «Ростова-Дон» в Суперкубке и Кубке России

Главный тренер «Ростова-Дон» Амброс Мартин подвёл итоги второго матча со звенигородской «Звездой» (30:24), а также прокомментировал выход команды в финал женской гандбольной Суперлиги, где ростовский клуб сыграет с победителем пары «Лада» (Тольятти) — «Кубань» (Краснодар).

«Поздравляю соперника с отличной игрой. Мы очень уважаем «Звезду», поэтому с первых минут старались действовать максимально качественно. Однако тяжело быть сконцентрированными весь матч, когда такой большой разрыв в счёте. Во втором тайме соперник старался нас догнать, и это был настоящий бой. Желаю «Звезде» удачи в борьбе за бронзовые медали. Впереди у нас «Финал четырёх» Лиги чемпионов, и там всё иначе — два матча за два дня. У нас есть определённые проблемы, связанные с травмами, но мы будем сражаться до конца.

Для меня главные подарки — это то, что мы уже завоевали два трофея, Суперкубок и Кубок России, и теперь нам предстоит сыграть в главных матчах сезона. Благодарен игрокам и болельщикам за поздравления с днём рождения. Перед матчем девочки подарили мне коллаж с памятными фотографиями и написали русские слова, которые я уже знаю.

Матч со «Звездой» — это подготовка к «Мецу»? Мы пробовали различные игровые схемы. Не хотим, чтобы соперник изучал наши последние матчи. А в «Финале четырёх» Лиги чемпионов самое главное — это показывать нашу собственную игру, собрать вместе лучшие моменты за сезон», — цитирует Мартина официальный сайт «Ростова-Дон».