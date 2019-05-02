Красноярск – единственный претендент на ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду

Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально зарегистрировала заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который будет проводиться в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба FIS.



Сообщается, что российский город является единственным претендентом на проведение мирового первенства.



Напомним, минувший чемпионат мира по фристайлу и сноуборду состоялся в Парк-Сити (США). 19-летний российский сноубордист Дмитрий Логинов выиграл две золотые медали, став обладателем уникального достижения. Логинов – первый сноубордист, одновременно владеющий титулами чемпиона мира в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а также победитель юниорского чемпионата мира в этих же дисциплинах.

Сноубордист Логинов стал обладателем исторического достижения