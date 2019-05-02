Домрачева не примет участия в церемонии зажжения огня Европейских игр в Минске

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, являющаяся четырёхкратной олимпийской чемпионкой, не сможет принять участие в церемонии зажжения огня II Европейских игр, которые состоятся в Минске (Беларусь) с 21 по 30 июня. Причиной стала болезнь спортсменки.



Торжественная церемония зажжения огня II Европейских игр «Пламя мира» пройдёт завтра, 3 мая, в Риме в музейном комплексе Ara Pacis. В ней должны принять участие четырёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров и олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко. Кто заменит Домрачеву, пока неизвестно.



Эстафета огня II Европейских игр продлится 50 дней. Она пройдёт на территории восьми стран: Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши и Белоруссии. Протяжённость эстафеты составит 7700 километров.