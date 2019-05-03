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Российский борец Власов провёл тренировку с Хабибом Нурмагомедовым

Российский борец Власов провёл тренировку с Хабибом Нурмагомедовым
Другие / Борьба

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов провёл тренировку с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Соответствующая фотография появилась в «инстаграме» Хабиба.

«Спасибо за хорошую тренировку и за полезные советы по борьбе. Ты – лучший», – так Нурмагомедов подписал фото.

Напомним, Власов – двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе. Кроме того, Роман четырежды побеждал на чемпионата Европы.

Ранее стало известно, что отец Нурмагомедова Абдулманап будет работать в женской сборной России по борьбе.

Свой следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведёт 7 сентября 2019 года на турнире в Абу-Даби. Его соперником станет американец Дастин Порье.

Отец Нурмагомедова подтвердил, что Хабиб подерётся с Порье на турнире в Абу-Даби
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