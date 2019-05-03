Чемпионка Европы по гимнастике сбила пенсионера, находясь за рулём «мерседеса»

Чемпионка Европы по художественной гимнастике россиянка Диана Боциева попала в дорожно-транспортное происшествие, сообщает телеграм-канал Mash.
На видео с камер наблюдения видно, как автомобиль 26-летней уроженки Владикавказа резко трогается на светофоре, сбивая перебегавшего дорогу 71-летнего мужчину. По сообщениям источника, мужчина был госпитализирован с сотрясением мозга, множественными ушибами и гематомами.
Диана Боциева является чемпионкой Европы–2008 в командных выступлениях и серебряным призёром в соревнованиях с обручем. Профессиональную карьеру Боциева закончила из-за травмы ноги, после чего стала тренером.
Видео доступно на «Чемпионате».
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