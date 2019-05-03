Чемпионка Европы по гимнастике сбила пенсионера, находясь за рулём «мерседеса»

Чемпионка Европы по художественной гимнастике россиянка Диана Боциева попала в дорожно-транспортное происшествие, сообщает телеграм-канал Mash.



На видео с камер наблюдения видно, как автомобиль 26-летней уроженки Владикавказа резко трогается на светофоре, сбивая перебегавшего дорогу 71-летнего мужчину. По сообщениям источника, мужчина был госпитализирован с сотрясением мозга, множественными ушибами и гематомами.

Диана Боциева является чемпионкой Европы–2008 в командных выступлениях и серебряным призёром в соревнованиях с обручем. Профессиональную карьеру Боциева закончила из-за травмы ноги, после чего стала тренером.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее стало известно, что тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина.