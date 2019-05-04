«Чеховские медведи» обыграли «СГАУ-Саратов» в первом матче 1/4 финала Суперлиги

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России среди команд Суперлиги на выезде обыграл гандболистов «СГАУ-Саратов» со счётом 39:24.



В составе «Чеховских медведей» 8 мячей забил Максим Куретков, по 5 раз отличились Максим Струшинский и Тимофей Масленников. В составе «СГАУ-Саратов» самым результативными были Алексей Карибов и Андрей Трофимец — на их счету по 5 мячей.



На предварительном этапе подмосковная команда заняла второе место, а саратовский коллектив стал седьмым. Следующая игра пройдёт в Чехове 8 мая.



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Первый матч



«СГАУ-Саратов» (Саратов) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 24:39 (10:17).

Счёт в серии – 0-1.