Трефилов возобновил тренировки с «Кубанью» после операции на сердце

Наставник женской сборной России Евгений Трефилов провёл первую тренировку с гандболистками «Кубани» после перенесённой операции на сердце.

«Евгений Васильевич проводит первую тренировку в «Кубани», — приводит слова президента ФГР Сергея Шишкарёва ТАСС.

63-летний Трефилов был прооперирован 19 февраля. После операции ему запрещали даже смотреть гандбол. Но после реабилитации в санатории тренер стал консультировать краснодарскую команду.

«Кубань» в полуфинальной серии чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги уступила тольяттинской «Ладе» со счётом 1-2. За бронзовые медали «Кубань сыграет со «Звездой». Серия до двух побед начнётся 16 мая.

Видео первой тренировки под руководством Трефилова доступно на странице «Кубани» в соцсети «ВКонтакте».