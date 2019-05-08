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Трёхкратный призёр ЧМ по плаванию: иногда чувствую, что моё сердце не выдержит

Трёхкратный призёр ЧМ по плаванию: иногда чувствую, что моё сердце не выдержит
Другие / Водные виды спорта

Японская пловчиха Рикако Икээ рассказала о ходе лечения лейкемии, которая была диагностирована у неё в феврале. Спортсменка почувствовала себя плохо на сборе в Австралии и раньше времени отправилась в Японию, где и прошла обследование.

«Я каждый день выглядываю в окно и думаю, что было бы очень приятно почувствовать ветер и дождь, но я сделаю это лишь после выписки из больницы. Госпитализация продлится долго, как и весь курс лечения. Но я всё время думаю о том, что хочу сделать. Это помогает сохранять позитивный настрой.

Если честно, иногда я чувствую, что моё сердце не выдержит. Но все те добрые слова, которые мне говорят, подбадривают меня. Они придают сил бороться и не сдаваться", — цитирует Икээ Reuters.

Икээ — трёхкратный бронзовый призёр чемпионата мира на короткой воде, шестикратная чемпионка и двукратный серебряный призёр Азиатских игр 2018 года. Она специализируется в плавании баттерфляем и вольным стилем.

Врачи диагностировали лейкемию у трёхкратного призёра ЧМ по плаванию
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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