Вонн и Байлз снялись в купальниках для журнала Sports Illustrated

Знаменитая американская горнолыжница Линдси Вонн и четырёхкратная олимпийская чемпионка по гимнастике Симона Байлз снялись в купальниках для еженедельного спортивного журнала Sports Illustrated.

Фото доступно в «инстаграме» Линдси Вонн.

Видео доступно в «инстаграме» Sports Illustrated.

34-летняя Линдси Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года, двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и четырёхкратной обладательницей Кубка мира. За карьеру она выиграла 82 старта в Кубке мира по горным лыжам.

Байлз — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года, 14-кратная чемпионка мира, в том числе четырежды подряд в абсолютном первенстве.



Обложку журнала украсил снимок Алекс Морган — форварда «Лиона» и сборной США.