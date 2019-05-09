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Вонн и Байлз снялись в купальниках для журнала Sports Illustrated

Вонн и Байлз снялись в купальниках для журнала Sports Illustrated
Другие / Прочие виды спорта

Знаменитая американская горнолыжница Линдси Вонн и четырёхкратная олимпийская чемпионка по гимнастике Симона Байлз снялись в купальниках для еженедельного спортивного журнала Sports Illustrated.

Фото доступно в «инстаграме» Линдси Вонн.

Видео доступно в «инстаграме» Sports Illustrated.

34-летняя Линдси Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года, двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и четырёхкратной обладательницей Кубка мира. За карьеру она выиграла 82 старта в Кубке мира по горным лыжам.

Байлз — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года, 14-кратная чемпионка мира, в том числе четырежды подряд в абсолютном первенстве.

Обложку журнала украсил снимок Алекс Морган — форварда «Лиона» и сборной США.

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