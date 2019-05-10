Бондарь и Минибаев заняли 2-е место в синхронных прыжках в воду с вышки в Казани

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали вторыми в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Казани. Их результат — 403,02 балла.

Золото завоевали представители Китая Хао Ян и Цзюньцзе Лянь (444,18). Третий результат показал дуэт из Великобритании Мэттью Ли/Томас Дэйли (395,82).

Напомним, Бондарь и Минибаев являются чемпионами Европы и серебряными призёрами чемпионата мира. Они выступают в синхронных прыжках с 2015 года.

Этап Мировой серии в Казани продлится до 12 мая.

Синхронное плавание. Мировая серия. Казань, Россия

Мужчины. Синхронные прыжки в воду с вышки

1. Ян Хао/Лян Цзюньцзе (Китай) — 444,18

2. Александр Бондарь/Виктор Минибаев (Россия) — 403,02

3. Томас Дэйли/Мэттью Ли (Великобритания) — 395,82.