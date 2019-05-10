Бобровникова: первый «Финал четырёх» будоражит и заставляет немного нервничать

Левая полусредняя «Ростова-Дон» Владлена Бобровникова поделилась ожиданиями от полуфинального матча «Финала четырёх» женской гандбольной Лиги чемпионов, где соперником российского клуба станет французский «Мец».

«Для меня это первый „Финал четырёх“ Лиги чемпионов, чему безумно рада. В прошлом году я сидела на трибуне как зритель, потому что была в положении. И это совершенно другие эмоции. А сейчас для меня это событие происходит с другой стороны. Конечно же, играть в „Финале четырёх“ — это мечта, которая в субботу уже сбудется! Но я надеюсь, что не только играть, но и добиться того, чего мы все так желаем.

Не скажу, что есть мандраж. Мне кажется, главный тренер Амброс Мартин очень правильно нас подготовил к этому событию — команда постепенно входит в то, что происходит вокруг. Ещё в первый день мы обговорили — на каждой тренировке каждый игрок должен выкладываться на сто тысяч процентов. Всем необходимо быть в одном режиме — режиме Лиги чемпионов. Приближаясь с каждым днём к матчу, есть внутри такое чувство — в субботу решится всё! И оно тебя будоражит, заставляет немного нервничать. Но думаю, со свистком судьи, даже ещё раньше, когда выйдем разминаться, всё лишнее уйдёт. Хочется, чтобы субботний день настал поскорее.

Для «Меца» это первый «Финал четырёх». Весь сезон француженки показывали очень качественную и сильную игру. Они подготовлены физически, хорошо бегут, многие выступают за национальную команду Франции, с которой мы тоже хорошо знакомы, так как часто встречаемся на уровне сборных. Скажу одно — в «Финале четырёх» нет недостойных соперников, тут собраны лучшие команды на сегодняшний день. Думаю, в субботу в обоих матчах будет настоящая схватка, игра будет идти мяч в мяч. Для нас встреча с «Мецем» будет тяжёлой, трудовой, и мы все на это настраиваемся. А по-другому и быть не может, это «Финал четырёх» Лиги чемпионов!" — цитирует Бобровникову официальный сайт «Ростова-Дон».