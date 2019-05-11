Ефимова и Фесикова первенствовали на этапе Champions Swim Series в Венгрии

Россиянка Юлия Ефимова одержала вторую победу на втором этапе плавательной серии Champions Swim Series в Будапеште (Венгрия). Ефимова первенствовала на дистанции 50 м брассом, ранее она выиграла заплыв на 200 м брассом. Анастасия Фесикова победила на дистанции 50 м на спине.
Антон Чупков стал серебряным призёром в заплыве на 100 м брассом, а Александр Красных — вторым на 200 м кролем.
Плавание. Champions Swim Series. Второй этап. Будапешт, Венгрия
Женщины. Брасс. 50 м
1. Юлия Ефимова (Россия) – 30,26.
2. Молли Ханнис (США) – 30,77.
3. Имоген Кларк (Великобритания) – 30,85.
Спина. 50 м
1. Анастасия Фесикова (Россия) – 27,58.
2. Джорджиа Дэвис (Великобритания) – 27,89.
3. Этьен Медейрош (Бразилия) – 28,25.
Мужчины. Вольный стиль. 200 м
1. Данас Рапшис (Литва) – 1.46,74.
2. Александр Красных (Россия) – 1.46,91.
3. Доминик Козма (Венгрия) – 1.47,12.
Брасс. 100 м
1. Фабио Скоццоли (Италия) – 59,05.
2. Антон Чупков (Россия) – 59,21.
3. Росс Мардоч (Великобритания) – 59,63.