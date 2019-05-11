Ефимова и Фесикова первенствовали на этапе Champions Swim Series в Венгрии

Россиянка Юлия Ефимова одержала вторую победу на втором этапе плавательной серии Champions Swim Series в Будапеште (Венгрия). Ефимова первенствовала на дистанции 50 м брассом, ранее она выиграла заплыв на 200 м брассом. Анастасия Фесикова победила на дистанции 50 м на спине.

Антон Чупков стал серебряным призёром в заплыве на 100 м брассом, а Александр Красных — вторым на 200 м кролем.

Плавание. Champions Swim Series. Второй этап. Будапешт, Венгрия

Женщины. Брасс. 50 м

1. Юлия Ефимова (Россия) – 30,26.

2. Молли Ханнис (США) – 30,77.

3. Имоген Кларк (Великобритания) – 30,85.

Спина. 50 м

1. Анастасия Фесикова (Россия) – 27,58.

2. Джорджиа Дэвис (Великобритания) – 27,89.

3. Этьен Медейрош (Бразилия) – 28,25.

Мужчины. Вольный стиль. 200 м

1. Данас Рапшис (Литва) – 1.46,74.

2. Александр Красных (Россия) – 1.46,91.

3. Доминик Козма (Венгрия) – 1.47,12.

Брасс. 100 м

1. Фабио Скоццоли (Италия) – 59,05.

2. Антон Чупков (Россия) – 59,21.

3. Росс Мардоч (Великобритания) – 59,63.