Пессоа: ключ к успеху — очень опытные гандболистки «Ростова-Дон»

Голкипер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Маисса Пессоа прокомментировала победу со счётом 27:25 в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Мецем» (27:25). За титул российская команда поборется с венгерским «Дьёром».

«По атмосфере „Финал четырёх“ очень напоминает решающие дни больших турниров сборных. Участникам предстоят матчи за медали, и они готовы отдать всё, невзирая на усталость и болячки. И всё-таки сейчас для меня всё проходит более волнительно и на нервах, чем в национальной сборной. Хорошо, что в „Ростове-Дон“ подобралась компания очень опытных гандболисток. Мы очень уверенно провели первый тайм, и это стало ключом к итоговому успеху.

Считаю, что игрой на протяжении всего сезона мы заслужили сыграть в решающем матче Лиги чемпионов. Да, дважды уступили французскому клубу на втором групповом этапе, но тогда это было напрямую связано с потерями игроков из-за травм. Сегодня наша команда по делу взяла реванш. Воскресный финал каждая из нас и мы все вместе получили заслуженно", — цитирует Пессоа «Гандбол. Быстрый центр».