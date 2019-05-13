Бондарь: мы можем конкурировать с прыгунами из Китая

Александр Бондарь, завоевавший две серебряные медали на этапе Мировой серии в Казани по прыжкам в воду, заявил, что российские спортсмены могут на равных конкурировать с китайскими атлетами.



«Мы можем конкурировать с китайцами. У меня есть хорошая возможность поработать над собой. Вместе с всей российской командой я выступал в Казани под большими физическими нагрузками. Это был хороший вызов. Я верю, что этот подход поможет нам лучше подготовиться к чемпионату мира в июле», — приводит слова Бондаря Международная федерация плавания.



Бондарь на этапе в Казани в паре с Виктором Минибаевым занял второе место в синхронных прыжках в воду с вышки и завоевал серебряную медаль в личной дисциплине.



Прыжки в воду. Мировая серия. Четвёртый этап. Казань

Мужчины. Вышка. Личное первенство



1. Янь Хао (Китай) – 537,05

2. Александр Бондарь (Россия) – 522,60.

3. Томас Дэйли (Великобритания) – 520,40

6. Никита Шлейхер (Россия) – 418,30.



Мужчины. Синхронные прыжки в воду с вышки



1. Ян Хао/Лян Цзюньцзе (Китай) — 444,18

2. Александр Бондарь/Виктор Минибаев (Россия) — 403,02

3. Томас Дэйли/Мэттью Ли (Великобритания) — 395,82.