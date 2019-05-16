МФК «Тюмень» сравнял счёт в полуфинальной серии Суперлиги с самарским «Динамо»

Во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу МФК «Тюмень» дома разгромил самарское «Динамо» — 8:2. У хозяев дубль оформил Сергей Абрамович.
На предварительной стадии «Тюмень» была выше самарцев в турнирной таблице, поэтому имела преимущество своей площадки в двух первых матчах полуфинальном серии до трёх побед. Решающий поединок в этой паре состоится 20 мая в Самаре.
В другой полуфинальной паре «КПРФ» ведёт в серии против сыктывкарской «Новой генерации» — 1-0.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Второй матч
«Тюмень» — «Динамо» (Самара) — 8:2 (4:2).
Голы: Абрамович, 2, 36; Милованов, 10; Крыкун, 13; Антошкин, 14; Соколов, 31; Мишарин, 49; Давыдов, 50 – Лялин, 20; Заболонков, 24 (пен.).
Удаления: нет — Мурашов, 35.
Счёт в серии – 1-1.
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