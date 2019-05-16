Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

МФК «Тюмень» сравнял счёт в полуфинальной серии Суперлиги с самарским «Динамо»

МФК «Тюмень» сравнял счёт в полуфинальной серии Суперлиги с самарским «Динамо»
Другие / Мини-футбол 0

Во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу МФК «Тюмень» дома разгромил самарское «Динамо» — 8:2. У хозяев дубль оформил Сергей Абрамович.

На предварительной стадии «Тюмень» была выше самарцев в турнирной таблице, поэтому имела преимущество своей площадки в двух первых матчах полуфинальном серии до трёх побед. Решающий поединок в этой паре состоится 20 мая в Самаре.

В другой полуфинальной паре «КПРФ» ведёт в серии против сыктывкарской «Новой генерации» — 1-0.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Второй матч

«Тюмень» — «Динамо» (Самара) — 8:2 (4:2).
Голы: Абрамович, 2, 36; Милованов, 10; Крыкун, 13; Антошкин, 14; Соколов, 31; Мишарин, 49; Давыдов, 50 – Лялин, 20; Заболонков, 24 (пен.).
Удаления: нет — Мурашов, 35.

Счёт в серии – 1-1.

Тренер самарского «Динамо»: если бы не вратарь, результат был бы другим
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент