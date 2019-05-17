Капитан «Лады»: в финале нам не стоит рассчитывать на усталость «Ростова-Дон»

Капитан «Лады» Дарья Дмитриева поделилась ожиданиями от противостояния с «Ростовом-Дон» в борьбе за золотые медали чемпионата России по гандболу.

«Мы смотрели матчи «Финала четырёх» Лиги чемпионов, поддерживали «Ростов-Дон». Были рады, что они смогли выйти в финал и едва не обыграли «Дьёр». Понятно, что после этих игр наш соперник устал, но на это нельзя рассчитывать. Это финал чемпионата России, все выйдут на площадку биться из последних сил, выжимать из себя всё. Нам не стоит рассчитывать на усталость ростовчанок. И они, и мы выйдем на площадку, чтобы дать бой друг другу.

Нам очень хочется выиграть финал. Мы все живём этой мечтой и на протяжении двух недель находимся в этой атмосфере. Может быть, «Ростов-Дон» как действующий чемпион относится к серии спокойнее? В это, правда, не верится, но, думаю, у нас желание победить сильнее. Мы очень ждём финал, скорее бы в бой. Мы обязательно окажем достойное сопротивление", — цитирует Дмитриеву официальный сайт Федерации гандбола России.