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Чепиков — о введении Минспортом показателей эффективности: это трудновыполнимо

Чепиков — о введении Минспортом показателей эффективности: это трудновыполнимо
Другие / Прочие виды спорта 0

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков прокомментировал инициативу Министерства спорта РФ ввести для общероссийских спортивных федераций показатели эффективности, по которым будет отслеживаться реализация программ развития.

«Это трудновыполнимая задача, поскольку национальные федерации имеют разные возможности, их виды спорта находятся на разных уровнях развития и популярности, поэтому единые критерии оценки их эффективности выработать достаточно сложно. Но это не значит, что подобное невозможно. С одной стороны, спортивные федерации — общественные организации. С другой — многие из них получают немалую помощь из федерального бюджета, поэтому государство имеет полные основания оценивать эффективность их работы», — цитируют Чепикова «Известия».

Министерство спорта России собирается ввести показатели эффективности

Источник: Известия

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