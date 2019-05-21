Солдатова рассказала, видит ли себя тренером

Российская гимнастка-«художница» Александра Солдатова ответила на вопрос, сможет ли она стать тренером после завершения спортивной карьеры.
«Распорядок профессионального спортсмена все переносят по-разному. Кому-то очень надоедает, они хотят сбежать, и так далее. Но странно — мне нет. Наверное, потому, что я понимаю: это всё ненадолго, не на всю жизнь. Знаю, для чего это всё и как извлечь пользу.
Вижу ли себя тренером? Нет. Может быть, я смогу когда-нибудь курировать каких-то маленьких гимнасток, заходить в зал, радовать их, обнимать, давать с улыбкой советы, но не более. Углубляться в это я не буду, так как слишком люблю жизнь и планов ещё очень много", — приводит слова Солдатовой «Матч ТВ».
Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016), бронзовый призёр в многоборье чемпионата России по художественной гимнастике (2014).
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