Солдатова рассказала, видит ли себя тренером

Российская гимнастка-«художница» Александра Солдатова ответила на вопрос, сможет ли она стать тренером после завершения спортивной карьеры.

«Распорядок профессионального спортсмена все переносят по-разному. Кому-то очень надоедает, они хотят сбежать, и так далее. Но странно — мне нет. Наверное, потому, что я понимаю: это всё ненадолго, не на всю жизнь. Знаю, для чего это всё и как извлечь пользу.

Вижу ли себя тренером? Нет. Может быть, я смогу когда-нибудь курировать каких-то маленьких гимнасток, заходить в зал, радовать их, обнимать, давать с улыбкой советы, но не более. Углубляться в это я не буду, так как слишком люблю жизнь и планов ещё очень много", — приводит слова Солдатовой «Матч ТВ».

Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016), бронзовый призёр в многоборье чемпионата России по художественной гимнастике (2014).