Солдатова: если я пью немного больше, появляются отёки

Российская гимнастка-«художница» Александра Солдатова рассказала о проблемах со здоровьем, а также затронула тему лишнего веса.
«Дальнейшие планы зависят от успешности мероприятий, связанных со здоровьем, которыми займусь в Москве. Ничего не загадываю. Это не то чтобы проблема, но это нужно мне, нужно для дальнейших результатов, откладывать это нельзя.
Лишний вес? Проблем каких-то нет. Есть другая особенность. Если я порой чуть больше выгляжу, это не еда, не жир. Это вода. К сожалению, у меня немного нарушен метаболизм, и поэтому если пить немного больше, то появляются отёки. На следующий день всё уходит, и я снова тростиночка. У всех организм разный, у меня вот есть такая небольшая проблема», — цитирует Солдатову «Матч ТВ».
Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016), бронзовый призёр в многоборье чемпионата России по художественной гимнастике (2014).
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