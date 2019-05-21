Шубенков стал 4-м в барьерном спринте на этапе IAAF World Challenge в Китае

Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,37 секунды стал четвёртым в забеге на 100 метров с барьерами на этапе серии ИААФ World Challenge в китайском Нанкине. Победу в этой дисциплине одержал испанец Орландо Ортега, его время — 13.27 сек. Вторым стал действующий чемпион мира ямаец Омар Маклеод. Замкнул тройку призёров американец Фредди Гриттенден.
Два дня назад Шубенков финишировал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, там он показал результат — 13.28 сек.
Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Ему принадлежит рекорд России на дистанции 110 метров с барьерами.
Лёгкая атлетика. Этап IAAF World Challenge. Китай
Мужчины. Бег на 110 метров с барьерами
1. Орландо Ортега (Испания) – 13,27.
2. Омар Маклеод (Ямайка) – 13,28.
3. Фредди Гриттенден (США) – 13,37.
4. Сергей Шубенков (Россия) – 13,37.
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