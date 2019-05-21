Шубенков стал 4-м в барьерном спринте на этапе IAAF World Challenge в Китае

Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,37 секунды стал четвёртым в забеге на 100 метров с барьерами на этапе серии ИААФ World Challenge в китайском Нанкине. Победу в этой дисциплине одержал испанец Орландо Ортега, его время — 13.27 сек. Вторым стал действующий чемпион мира ямаец Омар Маклеод. Замкнул тройку призёров американец Фредди Гриттенден.

Два дня назад Шубенков финишировал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, там он показал результат — 13.28 сек.



Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Ему принадлежит рекорд России на дистанции 110 метров с барьерами.



Лёгкая атлетика. Этап IAAF World Challenge. Китай

Мужчины. Бег на 110 метров с барьерами



1. Орландо Ортега (Испания) – 13,27.

2. Омар Маклеод (Ямайка) – 13,28.

3. Фредди Гриттенден (США) – 13,37.

4. Сергей Шубенков (Россия) – 13,37.

Шубенков стал 3-м в барьерном спринте на этапе «Бриллиантовой лиги» в Китае