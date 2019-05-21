Соперником «КПРФ» по финалу мини-футбольного чемпионата России стала «Тюмень»

«Тюмень» в четвёртом полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу в гостевом поединке обыграла самарское «Динамо» со счётом 5:2 и выиграла серию – 3-1. В борьбе за золотые медали Суперлиги тюменцы встретятся с «КПРФ». Ранее московский клуб в серии до трёх побед был сильнее сыктывкарской «Новой генерации».
На предварительном этапе московский «КПРФ» занял второе место. Представители «Тюмени» стали четвёртыми. Победителем группового этапа стал «Газпром-Югра», в четвертьфинале он уступил «Новой генерации».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Четвёртый матч
«Динамо» (Самара) — «Тюмень» — 2:5 (1:3).
Голы: Гончаров, 11, 33 — Антошкин, 1; Батырев, 11, 46; Милованов, 22; Соколов, 35.
Удаления: нет – Чухрий, 32.
Счёт в серии — 1-3.
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