Галкина: составу участников Arctic Curling Cup позавидует любой турнир в Европе

Двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Екатерина Галкина рассказала, какой результат будет считаться успешным для российских команд на международном турнире Arctic Curling Cup.

«Здесь очень сильный состав участников, настоящие лидеры мирового кёрлинга, поэтому для нашей команды будет хорошим результатом выход из группы. Конечно, сезон завершается, но турнир особый, организованный на самом высоком уровне, поэтому все будут выкладываться по-максимуму. Сразу видно, что лёд и камни соответствуют самым строгим мировым критериям. Думаю, что будет немало интересных игр, в том числе и с нашим участием.

Сложно выделить одного фаворита, здесь очень сильный и ровный состав участников. Команда Анны Сидоровой долгие годы была законодателем мод в российском кёрлинге и завоевала множество медалей на чемпионатах мира и Европы. Чемпионки России из команды Алины Ковалёвой, которые буквально месяц с небольшим назад выиграли в Сочи, а также наши чемпионки мира среди юниоров скипа Влады Румянцевой. Можно сказать, что такому составу позавидует любой организатор турнира в Европе», — цитирует Галкину «Российская газета».