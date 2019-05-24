Команды Ковалёвой, Румянцевой и Веневцевой выиграли матчи на Arctic Curling Cup

В Дудинке продолжается международный турнир по кёрлингу Arctic Curling Cup, в котором принимают участие 10 женских команд из 7 стран мира.

Вторую победу на турнире одержала команда Красноярского края со скипом Анной Веневцевой. Этот коллектив усилили известные игроки Ольга Жаркова и Екатерина Галкина. В третьем туре команда Красноярского края обыграла сборную Швеции – 8:3. В той же группе команда Алины Ковалёвой разгромила кореянок – 8:1.

В группе А команда Анны Сидоровой не сумела ничего противопоставить канадским кёрлингисткам – 1:11. А юниорская сборная России со скипом Владой Румянцевой выиграла у команды Швейцарии – 6:2.

25 мая сборная Канады и российские юниорки в утреннем матче определят сильнейшую команду группы А. В группе В без поражений идут только шотландские кёрлингистки. Команды Ковалёвой и Веневцевой делят 2-3-е место.