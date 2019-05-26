Елисеев: жене больше нравятся комментарии Шипулина, а не околобиатлон Губерниева

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился мнением о работе комментатора Дмитрия Губерниева. По словам спортсмена, журналист слишком много внимания уделяет околобиатлонным вопросам. При этом Елисеев заметил, что его жене понравилась комментаторская работа олимпийского чемпиона Антона Шипулина.



«Дмитрий действительно немного неоднозначная личность. Может и похвалить, может и кнутом наказать. На самом деле он много делает для биатлона. Просто именно в комментариях он уделяет много внимания каким-то околобиатлонным вопросам, а не самому биатлону. Мне как спортсмену это не очень интересно.

Вот жена смотрела чемпионат мира, когда его комментировал Шипулин. Ей очень понравилось, как он объяснял, для чего у человека на винтовке грузик, для чего ещё что-то. Ей это интересно. И это будет интересно и полезно молодому профессионалу, чтобы себя развить. Обычному зрителю это, возможно, покажется занудством. Так что здесь каждый выбирает своего комментатора.

С Губерниевым пересекаемся не часто. Ну, только если он делает какой-то репортаж, стоит где-то трассе, — можем там увидеться. Или на переездах, бывает, в аэропортах встречаемся. А так к нам в команду чаще приходят Илья Трифонов и Дима Занин. Они могут жить с нами в одной гостинице или в соседней — тут, как получится, как они закажут места. Но они не навязываются лишний раз. У них есть понимание, что спортсмену нужен отдых и он вправе отказаться от общения. Да — да, нет — значит нет. Здесь уже спортсмен волен сам выбирать, давать интервью или нет. В целом я считаю, что интервью — это полезно. И потому что зрителям надо объяснить, что и как произошло, да и самому спортсмену это полезно для развития», — приводит слова Елисеева Инфопортал Зеленограда.