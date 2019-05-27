Борец Курбаналиев рассказал о приёме, который позаимствовал у Карелина

Чемпион мира 2016 года, двукратный чемпион Европы по вольной борьбе Магомед Курбаналиев рассказал, что во время мастер-классов часто использовал приём, который он перенял у трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина.
«Я хорошо помню мастер-класс Александра Карелина в Хабаровске — было очень интересно, и, когда я проводил свои мастер-классы, пытался сделать что-то похожее, что тогда сделал Сан Саныч, чтобы было так же интересно. Как он проводил… У меня до сих пор всё это перед глазами. А один приём я взял себе на вооружение. Грузить соперника в стойке на голову. Так он быстрее устаёт. Надеюсь, что и мои приёмы кто-то возьмёт на вооружение.
Но много приёмов я не показывал. Зачем? Забудут. Главное — больше общаться. Чтобы стать чемпионом, сначала нужно стать человеком. В первую очередь нужно слушать тренера, стабильно тренируясь. И всё будет хорошо", — цитирует Курбаналиева официальный сайт ФСБР.
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