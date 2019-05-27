Чемпионка ОИ Топилина — о завершении карьеры: поняла, что достигла пика

Олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в групповых соревнованиях российская синхронистка Гелена Топилина призналась, что возобновлять карьеру не намерена.

«Я наслаждаюсь жизнью, которая есть у меня сейчас. Синхронное плавание — это был замечательный период, но он закончился. Это не хорошо и не плохо, но он позади, и в жизни настал новый этап. Развиваюсь теперь в других сферах.

Я тренируюсь, но для себя. Плаваю, бегаю и стараюсь держать себя в хорошей форме. Это физкультура — зарядка, растяжка. Всё-таки я олимпийская чемпионка! Считаю, что это наша миссия — нести людям любовь к спорту, здоровому образу жизни. Поддерживать себя в форме просто необходимо, и не потому что хочется хорошо выглядеть, а для хорошего самочувствия.

Я поняла, что достигла пика. И ещё поняла, что настало время учиться. У меня было первое образование — государственное муниципальное управление, и я пошла сразу в две магистратуры — одна в МГУ на политологию, другая — юридическая. Сейчас ещё получила дополнительное образование — управление в сфере спорта. Чувствовала, что это необходимо. И сейчас уже реализую свои проекты.

Вернуться не хочется. Настало время для другого периода в жизни, и мне всё интересно. Хочется найти себя, проявить в чём-то новом, и важно в этой новой жизни суметь адаптироваться. Вообще, мне кажется, нужно говорить об адаптации в жизни после спорта гораздо больше, чем у нас это делают", — цитирует Топилину «РИА Новости».

Топилина не выступает с 2017 года.