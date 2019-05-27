Непомнящий и Грищук сыграли вничью в первой партии финала Гран-при ФИДЕ в Москве

В Центральном доме шахматиста в Москве завершилась первая партия финального раунда первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В турнире с призовым фондом € 130 тыс. приняли участие 16 гроссмейстеров экстра-класса.

Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Александр Грищук сыграли вничью. Встреча завершилась на 38-м ходу.

Грищук начал соревнования с победы над соотечественником Сергеем Карякиным (1,5-0,5). В четвертьфинале Александр обыграл американца Уэсли Со (2,5-1,5). А в полуфинале не испытал проблем с ещё одним американцем, Хикару Накамурой (1,5-0,5).

Непомнящий начал соревнования с победы над армянином Левоном Ароняном (1,5-0,5). В четвертьфинале Ян на тай-брейке взял верх над китайцем Вэй И (2,5-1,5). Полуфинал между россиянином и поляком Радославом Войташеком завершился во второй партии укороченного рапида (3,5-2,5).

Вторая финальная партия в классические шахматы пройдёт 28 мая. Если и она не выявит победителя, будет сыгран тай-брейк: две рапид-партии (25 минут + 10 секунд на ход), в случае равенства — две партии в укороченный рапид (10 минут + 10 секунд на ход), а затем — две блицпартии (5 минут + 3 секунды на ход). Если победитель не будет выявлен, он определится в «Армагеддоне».